Babasının otomobilini kaçırdı; polis aracına çarpınca yakalandı

Kayseri'de M.A. isimli vatandaş, oğlu Asım A'nın (34) hafif ticari aracını izinsiz aldığını söyleyerek, polise ihbarda bulundu. Başka bir suçtan araması bulunan Asım A., polis ile yaşanan kovalamaca sırasında ekip aracına çarpınca yakalandı. Olaydan yara almadan kurtulan Asım A., gözaltına alındı.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda M.A., oğlu Asım A´nın hafif ticari aracını izinsiz aldığını ve geri getirmediğini söyleyerek, polise ihbarda bulundu. Ekipler, başka bir suçtan araması bulunduğu belirlenen Asım A'nın kullandığı hafif ticari aracı, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı´nda durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan Asım A. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sırasında Asım A., araçla polis aracına çarpınca yakalandı.

Olaydan yara almadan kurtulan Asım A., gözaltına alındı.