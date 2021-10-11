Babası ile birlikte keşfettikleri tuz ocağından 11 ülkeye ihraç yapıyorlar; dünyada sadece üç kaynakta var

Kırıkkale'de dağların eteklerindeki fay hattından günlük yeryüzüne çıkan 200 bin litre doğal kaynak suyundan elde edilen Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor.

Kırıkkale'de yaşayan Sibel Gözüyukarı, Delice tuzunu babası ile birlikte keşfettiklerini ve tuz ocağının dünyada sadece üç kaynakta olduğunu söyledi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde dağların eteklerindeki fay hattından günlük 200 bin litre civarında doğal kaynak suyu yeryüzüne çıkıyor. Toprak minerallerini toplayıp sera tipi havuzlara getirilen doğal kaynak suyu, güneş ışınlarıyla buharlaştırılıyor.

Kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yöntemlerle tuz elde ediliyor. Mineral zenginliği ile ön plana çıkan tuz, 11 ülkeye ihraç ediliyor. Tuz, başta ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden talep görüyor. Katı hali yurt içi ve yurt dışında ilgi gören tuzun sıvı hali de yurt dışına gönderiliyor.

Geçen hafta 11'inci ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Gözyukarı, "Şu anda dönüşler çok güzel. Özellikle Amerika, Almanya ve Hollanda’daki gidişattan çok memnunuz. Oradaki insanlar daha fazla talepte bulunuyorlar. Amacımız daha da büyütmek. Amerika’da iyi bir pazardayız şu anda. Almanya’da güzel bir pazardayız. İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda ve gelecek yıl hedeflerimizde Körfez ülkelerine daha fazla yayılmak. Dubai ve Katar oralarda tuzumuzu pazarlamak istiyoruz" diye konuştu.

Tüm toprak minerallerini toplayarak 300 metrelik fay kırığından çıkan sudan dünyada nadir bulunduğunu kaydeden Gözüyukarı, "Bu tuz buradan çıkıyor. Bir metre boyunca kaya tuzlarından geçerek tuzluğunu alıyor. 300 metrede de tüm toprak minerallerini bünyesine alarak burada fay kırığından açığa çıkıyor. Bizde bunu sadece güneşte kurutarak paketliyoruz. İçerisinde hiçbir kimyasal madde olmadığı gibi buranın da zengin minarelerini de bünyesine almış oluyor. Dünyada hiçbir tuzda bulunmayan 'iyot' minerali var. Buda 'tiroit' hastalarının gözdesi haline getiriyor" şeklinde konuştu.