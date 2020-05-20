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Babadan çocuğuna tehlikeli salıncak; 8'inci kattan dışarıya salladı

20 Mayıs 2020 14:57

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko’da bir baba çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Porto Riko'da, Koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinada çocuğunu parka götüremeyen baba tehlikeli bir yöntem geliştirdi. Porto Rikolu baba sekizinci katta bulunan yerden 24 metre yükseklikteki evinin balkonuna salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

 

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