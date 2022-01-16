Babacan: Üniversiteyi kazanan çocuğunu gönderemeyen çok aile var; bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, sokakta kendileriyle sohbet eden Babacan’a yüksek kira fiyatlarından yakındı.

Babacan, “Anne baba çocuğunu okumaya gönderiyor. Emekli nasıl ödeyecek kirasını?” diye soran vatandaşlara şunları söyledi;

"Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileleri kaydettiremiyor"

“Kiralar çok arttı. Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı. Bu kadar olmamıştı. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı; bir, gıda. Gıda fiyatları aldı başını gitti. İki, kira. Fiyatlar aldı başını gitti. Üniversiteyi kazanan çocuğunu gönderemeyen çok aile var. Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyorlar. Çok yazık. Hükûmet, ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor. Çünkü gidişat kötü.”