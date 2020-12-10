Babacan "Tüm vatandaşlarımıza konum atmak istiyorum" dedi, sıraladı: Zulme, haksızlığa uğrayanların yanındayız...

Partisinin 1. Olağan Çankırı İl Kongresi'nde konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Bizi arayıp bulmak isteyenlere bir koordinat vermek istiyorum. Hani gençler diyor ya 'Bir konum atalım' diye. Ben de konum atmak istiyorum tüm vatandaşlarımıza" diyerek zulme, haksızlığa uğrayan, çaresiz vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

"Bizi bulmak istiyorsanız nerede bulacaksınız?" diyen Babacan şöyle sıraladı;

"Öğrencilerimizin, senelerce okuyup mülakatlarda haksızlığa uğrayan gençlerin, yargının beraat verdiği halde hakkı teslim edilmeyen, zulme uğrayan KHK'lıların, kadınların yanındayız..."