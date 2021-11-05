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Babacan: Herkes hukuk ve adalet içerisinde yaptığının karşılığını görür

05 Kasım 2021 11:44

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşın iktidara yönelik "Bunların yaptığı sorulacak mı?" sorusuna "Herkes hukuk ve adalet içerisinde yaptığının karşılığını görür" yanıtını verdi. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde vatandaşla buluştu. Vatandaşın iktidarı işaret ederek “Biz oraya geldiğimiz zaman ‘Gitsin de nereye giderse gidilsin’ denilecek mi? Bunların yaptığı sorulacak mı?” sorusu üzerine Babacan, “Bütün bu olan bitenlerin hepsi bir; idari denetim, iki; yargı denetimi, üç; Meclis denetimine mutlaka tabi tutulur. Ama biz böyle rövanşist bir iş yapmayız. Biz hep hukuk içerisinde hareket ederiz. Herkes hukuk ve adalet içerisinde yaptığının karşılığını görür. Yapacağımız bu yani” diye cevap verdi.

"Biz hep hukuk içerisinde hareket ederiz"

Vatandaş "Üzeri kapatılmasın istiyoruz. Kimse aldığıyla gitmesin. Bizim istediğimiz bu. Hep beraber kurtulacağız inşallah" diye eklerken, bir başka vatandaş ise “Sizin zamanınızdaki ekonomiyi özledik Sayın Bakanım” dedi. Babacan da “Tekrar olsun diye çalışıyoruz” diye karşılık verdi.

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