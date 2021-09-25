Babacan'dan iktidara 'Kürt sorunu' tepkisi: Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz; adı da Kürt meselesidir

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; “Kürt sorunu” tartışmalarına ilişkin yaptığı konuşma sırasında iktidara seslenerek "Vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak süt kadar helal olan bütün haklarını koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz bir şekilde derhal tanımak zorundasınız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin İstanbul Eyüpsultan'da ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kürt sorunu yoktur" sözlerine de tepki göstererek "Krizlerin ortağı Bahçeli iki de bir bu lafları ediyor. Şöyle bir çıksın Şemdinli’nin caddelerinde, sokaklarında şöyle bir dolaşsın. Diyarbakır’da bağların o esnafların yoğun olduğu caddede şöyle bir yürüsün. Cizre’nin çarşısında pazarında şöyle bir yürüsün. Ondan sonra gelsin Ankara’ya bunu tekrar etsin de göreyim bakalım. Bu ülke sadece bizim vatanımız değil, sizin de vatanınız ama bu sadece Ankara’da oturmakla olmuyor" dedi.

"Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İstanbul Eyüpsultan'da ilçe kongresinde konuştu. Babacan'ın gündeminde “Kürt sorunu tartışmaları” vardı. Babacan, "Bu iktidar, Kürt meselesini diriltti, diriltti. Eğer bu ülkede çocukların oynadığı alanlarda, panzerler geziyorsa, bir mesele var demektir. Yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde, seçilmiş belediye başkanları görevden alınıp yerine kayyumlar atanıyorsa, burada bir sorun var... Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz. Bu meselenin adı da Kürt meselesidir. Ve Kürt meselesinin çözüm adresi de meşru, demokratik siyasettir. Kimse çözümü başka yerlerde aramasın" diye konuştu.

"Kürt meselesinin çözüm adresi de meşru, demokratik siyasettir"

"Biz hakikatin yolundan asla şaşmayan insanlarız. Doğrusu neyse, biz onu söyleriz. Dilimizde tüy bitti tekrar ede ede: Bu iktidar, Kürt meselesini diriltti, diriltti. Eğer bu ülkede çocukların oynadığı alanlarda, panzerler geziyorsa, bir mesele var demektir. Yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde, seçilmiş belediye başkanları görevden alınıp yerine kayyumlar atanıyorsa, burada bir sorun var. Türkiye’de hala bugün 2021 yılında anadili hakkı tartışılıyorsa burada bir mesele var. Koskoca bir ülkede, yılda ancak birkaç tane Kürtçe öğretmeni atanıyorsa, kadına karşı şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığı bir uygulama geliştiriyor da bu uygulamada 5 tane yabancı dil varken Türkiye’de en çok konuşulan ikinci dil yoksa burada bir mesele var. Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz. Bu meselenin adı da Kürt meselesidir. Ve Kürt meselesinin çözüm adresi de meşru, demokratik siyasettir. Kimse çözümü başka yerlerde aramasın"

"Vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak süt kadar helal olan bütün haklarını koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz bir şekilde derhal tanımak zorundasınız. Tüm ayrımcı uygulamalarla mücadele edeceğiz. Eşit vatandaşlık hedefimizden asla sapmayacağız. Toplumsal barışımız için gereken her türlü adımı atacağız. Biz her zaman çözümün adresi olacağız. Ayrışmayacağız, Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Biz hep beraber Türkiye’nin yaralarını saracağız."