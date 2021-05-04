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Babacan'dan 'Fren Ali' videosu; AKP dönemindeki konuşmalarını sıraladı…

“Türkiye eğer mali kuralı kabul etseydi..."

04 Mayıs 2021 20:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'Fren Ali' paylaşımına yanıt vermesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP hükümetinde görev aldığı dönemlerden konuşmalarının yer aldığı video paylaştı. Videoda Babacan'ın "Eğer bizim mali kuralı getirmek istediğimiz dönemde Türkiye eğer mali kuralı kabul etseydi, bugünkü pandemi şartlarında 100 milyarlarca Türk Lirası, esnafımıza, ihtiyaç duyan vatandaşımıza rahatlıkla dağıtılabilirdi bu dönemde ve karşılıklı olarak destek verilebilirdi" ifadeleri yer aldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ‘Bana fren Ali derlerdi’ paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?” diye yanıt vermesi ve sosyal medyada ‘Fren Ali’ etiketinin gündeme sokulmasının ardından videolu paylaşımda bulundu.

Babacan’ın paylaştığı videoda AKP hükümetinde görev aldığı dönemden konuşmalarına yer verildi. Babacan’ın şu sözleri videoda yer aldı;

“İhtiyatı asla elden bırakmayacağız, sisli, virajlı yolda hızlı gidemeyiz, frene basmak lazım. Siste ve virajlı yolda otobüs kullanan şoföre yolculardan ‘niye yavaş gidiyorsun, bas gaza’ dendiğinde herhalde şoför dinlemeyecektir.”

Buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hangi taraftasınız, frene mi basalım diyorsunuz, gaza mı basalım diyorsunuz?” sorusuna “Gaza yüklenmek durumundasın ki o fren rahatsız edici olabilir. Orada balata aşınıyor” yanıtını verdiği görüntü videoda yer aldı.

“Türkiye eğer mali kuralı kabul etseydi..."

Son olarak Babacan’ın DEVA Partisi’nin 1. Olağan Amasya İl Kongresi’ndeki konuşmasında şu kesite yer verildi:

"Bizim zamanımızda getirmeye çalıştığımız ve maalesef engelledikleri malum. Bakın ben iddialı konuşuyorum. Eğer bizim mali kuralı getirmek istediğimiz dönemde Türkiye eğer mali kuralı kabul etseydi, bugünkü pandemi şartlarında 100 milyarlarca Türk Lirası, esnafımıza, ihtiyaç duyan vatandaşımıza rahatlıkla dağıtılabilirdi bu dönemde ve karşılıklı olarak destek verilebilirdi."

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