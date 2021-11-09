Babacan'dan Erdoğan göndermeli Batman paylaşımı: Önceden soruların alınmadığı, hakiki bir buluşmanın hatırası

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'da vatandaşlarla bir araya geldiği anları paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman'da gençlerle bir araya geldiği etkinliğe göndermede bulunarak "Batman’dan, önceden soruların alınmadığı, cevapların hazırlanmadığı hakiki bir buluşmanın hatırası" dedi.

Batmanlı bir gençle işsizlik ve ekonomik sorunlar üzerine yaptığı sohbeti paylaşan Babacan, paylaşımına "Uydurulmuş gerçeklikte yaşamayanlar için ;)" notunu da ekledi.