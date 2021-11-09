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Babacan'dan Erdoğan göndermeli Batman paylaşımı: Önceden soruların alınmadığı, hakiki bir buluşmanın hatırası

"Uydurulmuş gerçeklikte yaşamayanlar için ;)"

09 Kasım 2021 11:54

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'da vatandaşlarla bir araya geldiği anları paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman'da gençlerle bir araya geldiği etkinliğe göndermede bulunarak "Batman’dan, önceden soruların alınmadığı, cevapların hazırlanmadığı hakiki bir buluşmanın hatırası" dedi. 

Batmanlı bir gençle işsizlik ve ekonomik sorunlar üzerine yaptığı sohbeti paylaşan Babacan, paylaşımına "Uydurulmuş gerçeklikte yaşamayanlar için ;)" notunu da ekledi. 

 

ali babacanbatman ziyaretivatandaşla görüşmeesnaf ziyareti

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