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Aziz Yıldırım'dan tehdit: Federasyondaki bütün Beşiktaşlılar gidecek!

05 Aralık 2016 12:56

Hafta sonu Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi maçında Hakem Hüseyin Göçek'in kararları, Başkan Aziz Yıldırım'ın tepkisini çekti. Karşılaşmanın 80. dakikasında Dusko Tosic'in Jeremain Lens'e yaptığı sert faul sonrasında protokol tribünündeki yerinden kalkan Aziz Yıldırım, TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ve Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi'ye yönelerek sert ifadeler kullandı. Beyaz TV'de yer alan görüntülerde Aziz Yıldırım'ın sert bir şekilde, "Ayıp ayıp bu ne ya... Federasyon'daki bütün Beşiktaşlılar gidecek. Bunu söylüyorum! Yarından itibaren büyük savaş başlayacak!" dediği görüldü.

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FenerbahçeBeşiktaşAziz YıldırımderbitepkiprotokolhakemHüseyin Göçektribün

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