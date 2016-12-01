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Aziz Nesin Anlatıyor: 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde neler yaşadı?

01 Aralık 2016 17:03

Sivas Katliamı, Madımak Katliamı ya da Madımak Olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin Radikal islamcılar tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanmıştır. Ayrıca dışarıda toplanan göstericilerden de iki kişi hayatını kaybetmiştir. 1 Temmuz'da şenliğin açılışına giden aydınlardan biri de yazar Aziz Nesin'di. "Ömrümün uzun bir süresini ya hapishanelerde geçirdim ya ölümle burun buruna geldim. Ancak bir olay var ki yarası kapanmaz, kapanamaz" diyen Aziz nesin, yaşananları anlatıyor...

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