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Azerbaycan'dan, Dağlık Karabağ kutlaması

10 Aralık 2020 15:04

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ galibiyetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Zafer Geçidi Töreni ile kutladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyonun 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanması Bakü'de kutlandı. Azerbaycan'ın gurur günü, Bakü'de bulunan Azadlık Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yerini almasının ardından başladı. Erdoğan ve Aliyev, "Selam asker" diyerek askerleri selamladı. Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende önce Aliyev ardından da Erdoğan konuşma gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) Bolu Komando Tugayı'nın da katıldığı törende, savaş uçakları havada duman izi ile Azerbaycan bayrağının renklerini çizdi. Helikopterlerden Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı törende Türk İHA ve SİHA'ların yanı sıra Azerbaycan'ın Ermenistan'dan ele geçirilen zırhlı araçlar sergilendi.

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