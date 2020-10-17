T24 LogoT24 Logo
Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, A Haber muhabirini düzeltti

A Haber Aliyev ile yaptığı özel röportajda ilginç anlar yaşandı

17 Ekim 2020 10:03

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber’e konuk oldu. A Haber muhabiri, Aliyev’e “Ateşkesin uygulandığı tarihten itibaren Erivan’ın havaalanına Rusya’dan, İran’dan kargo uçaklarıyla sürekli füzeler gönderiliyor. Bu noktada ne söylemek istersiniz İran ve Rusya’ya” diye sordu.

Aliyev'in bu soruya yanıtı, “İran’dan Ermenistan’a silah gönderildiğine dair bizde bir bilgi yok. Aksine İran ve Gürcistan hava sahalarını ve kara yollarını Ermenistan’a silahların gitmemesi için kapattı. Bu nedenle İran ve Gürcistan hükûmetlerine teşekkür ederiz” oldu. 

 

ETİKETLER

aliyeva habermuhabirazerbaycancumhurbaşkanıröportajiranrusyaermenistan

Diğer Videolar

İstiklal Caddesi’ne 7 bin kişi sınırlaması resmen başladı; 3 metrekareye 1 kişi

2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü

Van'da çekilen bu görüntüler gündem olmuştu; Valilik'ten açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan videolu su tasarrufu çağrısı: Yağışsız, kurak bir yıl geçirdik

"Ben boksörüm" deyip gazetecinin burnunu kırdı

Boş sokakta yürürken sigara içen vatandaşa ceza kesildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu...

Öğretim görevlisi ile öğrenci arasında yaşanan diyalog gündem oldu: "Herkes...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Acun Ilıcalı'yı "Bir şans daha verseydiniz Uğur Deniz'e...

Balon balığı avlayana para verilecek: Kuyruk başına 5 lira!...

İstanbul Bağcılar'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi...

RTÜK’ten HaberTürk’e beş kez program durdurma ve para cezası...

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu...

Öğretim görevlisi ile öğrenci arasında yaşanan diyalog gündem oldu: "Herkes...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24