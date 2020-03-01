Ayvacık'ta botu batmak üzere olan sığınmacılar kurtarıldı

Türkiye, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, sınır kapılarını sığınmacılara açtı. Kararın ardından sığınmacılar karadan ve denizden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Çanakkale Ayvacık'tan şişme botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 kişilik sığınmacı grubunun botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batmak üzere olan bottan atlayan bir sığınmacının ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktığı görüldü.

Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler sınır kapılarına ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelerek kaçak yollardan kaçmaya çalışıyor.