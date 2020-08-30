“Aytaç Ünsal'ın yaşam hakkı teslim edilsin, aksi halde yasalarımızda olmayan bir ölüm cezası dolaylı olarak hayatın içine taşınmış olur”

Adil yargılanma talebiyle 238 gündür ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik'in hayatını kaybetmesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili avukat Turan Aydoğan, aynı taleple 210 gündür ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal'ın bulunduğu hastaneden seslendi. Aydoğan, “Aytaç Ünsal'ın yaşam hakkı teslim edilsin. Aksi halde yasalarımızda olamayan bir ölüm cezası dolaylı olarak hayatın içine taşınmış olur” dedi.

"Arkadaşlarımızla ilgili devletin yapabileceği tek şey yaşamalarını sağlamaktır" diyen Aydoğan, "Bizim yasalarımız mevcut normatif tablomuz çok açıktır. Böyle bir tabloda insanları tukuklu tutmanız aslında bir hukuk ve hak ihlalidir. Arkadaşlarımız, 'Biz sadece adil yargılanma istiyoruz. Bununla ilgili adım atılsın' diyor. Bu ölümü sonlandıracak tek şey bir tahliye kararının verilmesidir. Aksi takdirde yasalarımızda olmayan bir ölüm cezasını dolaylı olarak hayatın içine taşımış oluruz. Bu ölüm gerçekleştiği zaman burada konuşulan, tartışılan cezaların, yapılan yargılamanın bir anlamı kalmayacaktır. Hiçbir yargılamayı tamamlamadan bir insanla ilgili ölüm cezasının infazı gibi bir durum ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Çağdaş Hukukçular Derneği davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇHD davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Anayasa Mahkemesi , 14 Ağustos’ta ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunu, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok” gerekçesiyle reddetti.