Ayşenur Arslan'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Benimle uğraşacağına sendikalı oldukları için Hürriyet'ten atılan arkadaşlarımız için uğraşsana

Halk TV'de 'Medya Mahallesi' programını sunan gazeteci Ayşenur Arslan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın geçtiğimiz hafta köşesinde yazdığı "Emin ve Ayşenur neden bu kadar kolay yalan söyleyebiliyor" yazısına yanıt verdi.

Ayşenur Arslan, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Covid-19 nedeniyle yatırıldığı hastanenin ismini yanlış vermiş, aynı yayında kısa süre sonra kendisine verilen bilginin yanlış olduğunu ifade ederek düzeltme yapmıştı. Ahmet Hakan, yaşanan olayı "Emin ve Ayşenur neden bu kadar kolay yalan söyleyebiliyor" başlığıyla Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşımıştı.

Ayşenur Arslan, bugünkü programda Ahmet Hakan'a yanıt verdi. Arslan, "Ahmet Hakan okumaz izlemez, birileri ona bir not verir. O nottan bir şeyler alır yazar" dedi.

CNN Türk'te program yaptığı sırada Akif Beki yüzünden kovulduğunu belirten Arslan, ''Benim CNN'den gönderilmemin ardından Ahmet Hakan bir yazı kaleme aldı. 'Akif Beki'ye kötü davranıyordu, dışlıyordu' gibi şeyler söylemiş'' dedi. Ayşenur Arslan, yazının ardından Ahmet Hakan'ı aradığını belirterek, ''Neye dayanarak böyle bir yazı yazdığını sorduğumda, 'Ferhat Boratav söyledi' demişti. Akif Beki'yle o gün oturup yemek yemiştik, hiç öyle bir durum yoktu. Ahmet Hakan'la aynı kanalda çalışıyorduk, beni arayıp neler olduğunu sorabilirdi'' dedi.

Ahmet Hakan'a tepki gösteren Ayşenur Arslan, ''Benimle uğraşacağına sendikalı olmaları yüzünden Hürriyet'ten atılan arkadaşlarımız için uğraşsana'' dedi.