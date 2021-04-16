Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım

Gazeteci Ayşenur Arslan eski dostu Ali Kırca için "ona çok kırgınım affedemem" dedi.

Gazeteci Ayşenur Arslan, Armağan Çağlayan'ın yayınlarını Youtube'da sürdürdüğü 'Gör Beni' isimli programına konuk oldu. Arslan'ın usta gazeteci Ali Kırca'ya karşı kırgınlıklarını anlattığı bölüm dikkat çekti. Programda, Çağlayan'ın mesleğe birlikte başladığı Ali Kırca hakkında yönelttiği soruya Arslan, "Hayatımda en çok kırıldığım, affetmediğim insan" diye cevap verdi.

"Boşanamayan karı kocalar gibiydik"

Armağan Çağlayan'ın "46 yıllık meslek hayatınızda çok kırıldığınız, affetmediğiniz insanlar var mı?" sorusuna Ayşenur Arslan şöyle yanıt verdi:

"Hiç düşünmeden yanıt verebilirim, Ali Kırca. Ali Kırca benim için iş arkadaşı değil, kardeşti. Biz TRT'ye birlikte girdik o, ben, Atilla Özsever. Biz üç silahşör gibi gezerdik. Yıllarca aynı koridorda çalıştık, sonra yollarımız ayrıldı ATV'de yeniden birleştik.

Ali Kırca, Ali Kırca olduktan sonra bizim aramıza uçurumlar,vadiler, dağlar, tepeler girmeye başladı.

İki yerde çok kırıldım: Birgün bülten bitti, odasına gittim, o çıkmıştı. Sekreteri Ali Bey çıktı. Siz gitmediniz mi? dedi. Nereye dedim, Ödül töreni varya cevabını aldım.

ATV'ye ödül verilecekti, benim bundan haberim yoktu. Yaptığım bülten ödül alıyordu, bu bana haber verilmemişti. Ali Kırca, Savaş Ay ve Ayşenur Yazıcı oradaydı.

Ali Kırca Türk halkına teşekkür etti. Beni bırak, haber merkezi adına bile teşekkür etmedi, çok kırıldım derin kırıldım.

İkincisi ise Ali Kırca "Star'a mı gidiyor" diye şaka yaptım.

Öyle bi şey var dedi. Çarsamba günü hiç unutmyorum Cem Uzan'a gitmeyelim dedik.

Pazar günü kabul etti yarın gidiyoruz dedi. Önüme öyle bir dosya koydu ki hayır diyemedim, dedi.

Boşanamayan karı kocalar gibiydik, çok yakın sırdaş olduk, iş arkadaşı olduk onun ekrandaki namusu da benden sorulur oldu, şöyle boşandık bir süre sonra Ali Star'dan ayrıldı.

Biz ayrı dünyaların insanı olduk"