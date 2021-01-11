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Ayşe Arman, 67 Yaşındaki kadının estetik ile değişimini paylaştı: "İnanılmaz şaşırdım"

"Ben hayata tutunmak isteyen, dik yürümek için mücadele veren bir kadın görüyorum ve alkışlıyorum"

11 Ocak 2021 14:10

Gazeteci Ayşe Arman 67 yaşındaki kadının estetik operasyonu sonrasında yaşadığı inanılmaz değişim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. "İnanılmaz şaşırdım" diyen Arman, "Ben hayata tutunmak isteyen, dik yürümek için mücadele veren bir kadın görüyorum ve alkışlıyorum" ifadelerini kullandı. 

Arman videoya "Estetik iyidir kötüdür tartışmasına girmem. Herkesin kendi kararı. Ben hayata tutunmak isteyen, dik yürümek için mücadele veren bir kadın görüyorum ve alkışlıyorum.
Nereden nereye... Kaç yıl geriye zaman yolculuğu yapmış, doktora da tebrik:))) Ama itiraf ediyorum 'oha' dedim. İnanılmaz şaşırdım" notunu düştü. 

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