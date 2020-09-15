“Ayşa, Zeynep, Cansu ve bütün kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi bizim”

15 Eylül 2020 14:18
Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği, 'İstanbul Sözleşmesi Bizim' animasyonu yayınladı. Animasyon, şiddete maruz kalmış 3 kadının hikayesi üzerinden İstanbul Sözleşmesi etkin bir biçimde uygulansaydı hayatlarının nasıl değişeceğini anlatıyor.
İstanbul Sözleşmesi kampanyası kapsamında Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği tarafından hazırlanan animasyonun yaratıcı kadrosu şöyle:
Animasyon: Elif Demir & Melis Balcı
Çeviri: Şehnaz Kıymaz Bahçeci
Ses / Müzik Tasarımı: Ding Dong Audio
Seslendirme: Tilbe Saran
Yazan&Yöneten: Melis Balcı
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