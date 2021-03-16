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Aynur Aydın: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım

"İlişkimizin sonuna gelmiştik, ayrılmak üzereydik"

16 Mart 2021 15:06

Şarkıcı Aynur Aydın, 'Bize Kaldı' isimli YouTube programında daha önce birçok kez aldatıldığını ve geçmişte ayrılmak üzere olduğu bir sevgilisini de aldattığını söyledi. 

Aydın, Seçkin Süngüç ile Fezi Altun'un YouTube kanalında yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. 35 yaşındaki şarkıcı, programda özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Sevgilimi aldattım"

Kalbinin boş olmadığını ve eğlenceli biriyle birlikte olduğunu söyleyen şarkıcı, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Birden fazla ihanete uğradım. Aldatmanın da çok sebebi vardır. İtiraf etmeliyim ki; ben de bir sevgilimi aldattım. İlişkimizin sonuna gelmiştik, ayrılmak üzereydik" yanıtını verdi. 

"Sezen Aksu bu dünyadan değil"

Türk müziğinin önemli isimlerinden Sezen Aksu'ya hayran olduğunu söyleyen Aydın, "En büyük hayalim Sezen Aksu ile bir gün düet yapabilmek. O bu dünyadan değil, uzaylı. Hayranlık duyuyorum" dedi.

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