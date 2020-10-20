Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsız kameralara yakalandı

İstanbul Kağıthane’de gece yarısı aynı sokakta bulunan araçları gözüne kestiren hırsız, araçların camlarını kırarak tek tek içlerine girdi.

Girdiği otomobillerin özellikle arka camlarını kıran şüpheli şahıs, bir yandan çevresini gözetlerken diğer yandan işini yapmaya devam etti. Neredeyse sokakta bulunan otomobillerin yarısının camını kırarak araçları soymaya girişen hırsız, girdiği bir aracın bagajındaki çekleri fark etmedi. Yalnızca iki adet güneş gözlüğü çalabilen otomobil hırsızı, umduğunu bulamayınca sokağı terk ederek kayıplara karıştı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da kontrol eden ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.