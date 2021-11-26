Aynı nokta, 6 ayrı kaza

İstanbul Esenyurt’ta bir hafta içerisinde aynı noktada 6 ayrı kaza yaşandı. Yaşanan kazalar sonrasında çevredeki işletme sahipleri duruma isyan ederken o anlar kameralara yansıdı.

Kazalar, geçtiğimiz hafta Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yeterli önlem alınmadığı sebebiyle bir haftada 6 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda can kaybı olmazken araçlarda ve çevre işletmelerde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaşanan 6 ayrı kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Mehmet Sait Özkan, “Son bir hafta içerisinde kaza kasis yapıldığı halde 6-7 kaza oldu. İnsanlar ölümden dönüyorlar. Onu da geçtim hepsi benim başıma dert oluyor. Bu duruma bir çözüm bulmasını istiyorum” dedi.