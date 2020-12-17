Aynı kişiye aşık olan anne ve kızı, canlı yayında tartıştı

Esra Erol'da programına katılan Ayşe Çekem isimli kadın, 24 yaşındaki mimar kızının kendini 'hoca' olarak tanıtan 65 yaşındaki Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını iddia etti.

Çekem, "Adnan Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi. Yayına telefonla bağlanan Çekem'in kızı ise "Bu kişi ile duygusal bir ilişkim var" diyerek annesinin Adnan isimli erkek tarafından atılan özlü sözleri yanlış anladığını ve "kendi kendine gelin güvey" olduğunu söyledi.

Annesi'nin sözlerini yalanlayan Ayşe Çekem'in kızı, birlikte olduğu erkeği sevdiğini, annesinin kendilerine engel olmasını istemediğini söyledi.