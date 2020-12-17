T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aynı kişiye aşık olan anne ve kızı, canlı yayında tartıştı

17 Aralık 2020 11:52

Esra Erol'da programına katılan Ayşe Çekem isimli kadın, 24 yaşındaki mimar kızının kendini 'hoca' olarak tanıtan 65 yaşındaki  Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını iddia etti.

Çekem, "Adnan Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi. Yayına telefonla bağlanan Çekem'in kızı ise "Bu kişi ile duygusal bir ilişkim var" diyerek annesinin Adnan isimli erkek tarafından atılan özlü sözleri yanlış anladığını ve "kendi kendine gelin güvey" olduğunu söyledi. 

Annesi'nin sözlerini yalanlayan Ayşe Çekem'in kızı, birlikte olduğu erkeği sevdiğini, annesinin kendilerine engel olmasını istemediğini söyledi.

ETİKETLER

Esra Erol'da programıAdnan YıldırımMerve Nuratvaynı kişiye aşık olan anne kızAnne ve kızı aynı adama aşık oldu

Diğer Videolar

Kadıköy halkı balkonlarda; Boğaziçililere 'tencere tava' desteği

Gözaltına alınan genç aracın camına burnuyla 'ambulans' yazdı; "1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar"

Boğaziçili öğrencilere destek eyleminde polis gençleri böyle gözaltına aldı

Bir vatandaşın isyanı: "Gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da gidecek; ilk 300'e giren çocuklar bunlar, yazık"

Boğaziçililere destek veren bir kişi polis tarafından böyle yumruklandı

Kadıköy halkı, Boğaziçililere destek verenleri böyle alkışladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

"5500 lira alıyorum; bereket versin, neden gençler çalışmıyor" diyen vatandaşa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor...

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu yardımcısını 4 hafta sonra...

Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ‘afet’ uyarısı:  Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın...

Millî Eğitim Bakanı, yüz yüze eğitim sürecine geçiş kararlarını açıkladı:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

"5500 lira alıyorum; bereket versin, neden gençler çalışmıyor" diyen vatandaşa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24