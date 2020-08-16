Ayna tam üstüne düşüyordu; babanın 'kızını kurtaran refleksi' gündem oldu

Çinli bir baba, büyük bir aynanın küçük kızının üstüne tam düşeceği anda hızlı bir refleksle kızıyla aynanın arasına girdi.

Çin’nin Harbin kentinde iki küçük kız evde oyun oynarken, kızlardan biri duvara yaslı olan aynaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer kızın üstüne düşmekte olan büyük aynaya, baba saniyelerle müdahale etti. Refleksleri hızlı baba, kızla ayna arasına tam zamanında girerek kızını büyük bir tehlikeden korudu. Babanın bu hızlı müdahalesi sayesinde küçük kız, büyük tehlikeden yaralanmadan kurtuldu. Evin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.