Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Üzerinde kapüşonlu bulunan katilin yalpalayarak yürümesi ve kendini gizlemeye çalışması da dikkat çekti.

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