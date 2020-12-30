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Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı

30 Aralık 2020 10:29

İstanbul Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Üzerinde kapüşonlu bulunan katilin yalpalayarak yürümesi ve kendini gizlemeye çalışması da dikkat çekti. 

TIKLAYIN - Erkek şiddeti son bulmuyor: Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!

Tıklayın: Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor: "Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü!"

TIKLAYIN - Yakılarak katledilen Aylin Sözer geçen yıl bir TV'de şiddet üzerine konuşmuş

 

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Aylin SözerKemal Abinaya giriş anıİstanbul Maltepekadın cinayeti

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