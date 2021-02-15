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Aylar sonra ilk kez okula giden çocuklar sevinçlerini anlattı: "Evde sıkılıp sıkılıp duruyorduk"

15 Şubat 2021 10:04

Tokat’ta Koronavirüs salgını nedeni ile uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı.

Tokat merkeze bağlı Kızılköy'de 8 derslikli Ata Yavalar ilkokulunda öğrenciler çevre köylerden servislerle okullarına getirildi. Okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına göre sıra olan öğrenciler İstiklal Marşını okuyarak sınıflarına girdi.

Tokat’ta, 447 okulda toplam 14 bin 169 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okullar, yüz yüze eğitime hazırlandı.

tokatkoronavirüsokullar aıldıyüzyüze eğitim ilk günüAta Yavalar ilkokulu

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