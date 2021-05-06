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Spor

Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu; kale arkasından gol attı

06 Mayıs 2021 16:29

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kale arkasından vurduğu topu kaleye soktu. 

Süper Lig’in 40. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de bu maçın çalışmaları esnasında Teknik Direktör Aykut Kocaman, tekniğini konuşturdu. 

Sahada yardımcı antrenörü Fahrudin Omerovic ile sohbet eden Aykut Kocaman’ın topu birkaç kez sektirdikten sonra kendisine ters duran kaleye attığı şık gol, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

 

Aykut KocamanMedipol Başakşehirgolaykut kocamanın attığı golFahrudin Omerovic

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