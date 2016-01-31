Ayıyla şaka olmaz!

Rusya’da sarhoş olduğu belirtilen bir kişi hayvanat bahçesindeki kafese yaklaşarak ayıyla şakalaşmak isterken az kalsın canından oluyordu. Arkadaşlarının uyarısına rağmen demir çitleri aşarak kafese yaklaşan sarhoş kişi elini ayıya uzatarak oynamak istedi. Ayı ise ani bir hareketle kendisini okşamak isteyen kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi imdat diye çığlıklar atarken, arkadaşları onu ayının pençelerinden kurtarmayı başardı. Ayı saldırısına uğrayan kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.