T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ayıdan kaçarken düşen arkadaşını bıraktı, eldiven için duraksadı

O anlar kamerada

25 Mart 2022 14:22

Bursa Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayı tarafından kovalandılar. O esnada bir kişi de ayıdan kaçarken arkadaşını bıraktı, eldiven için duraksadı. Bu anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uludağ'da 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden dışarıya çıkmak istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulamayan ayı, 1. Oteller Bölgesi'ne indi. Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da otelin çöp konteynerinde yemek arayan ayıyı karşılarında gören 5 kişi neye uğradığını şaşırdı. Hemen panikle çıktıkları otele doğru geri koşan 5 kişiden bazıları yere düşerek ayıdan kaçmaya çalıştı. Bu anlar otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Kaynak: İHA

 

 
uludağayı

Diğer Videolar

İETT otobüsünün şoförü, "psikolojim bozuldu" diyerek kontak kapattı

Tablosunun Dali’ye ait olduğunu düşünen kişi 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı

Ümit Özdağ'dan Soylu ve Davutoğlu'na: 15 Temmuz'da yarım kalan neydi; Ankara Garı'na bomba nasıl geldi, açıklayın

Muharrem İnce'den "Cumhur İttifakı'na geçecek" iddialarına yanıt: Hay Allah belanızı versin

İş makineleri Atatürk Havalimanı'nda!

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında böyle dans etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24