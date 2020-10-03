Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık için gözaltı kararı

AKP’li kimliği ile bilinen Gazeteci Süleyman Özışık'ın kardeşi Mehmet Özışık hakkında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’e kumpas kurulduğu ve şantaj yapıldığı gerekçesiyle gözaltına kararı çıkarıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Suat Deniz ve eşi Ayla Deniz de gözaltına alındı.

AvazTürk isimli internet sitesinde yer alan habere göre; gece saatlerinde düzenlenen operasyonda Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Suat Deniz ve eşi Ayla Deniz ile gazeteci Mehmet Özışık gözaltına alındı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in şikayeti sonrası savcılık emriyle polis tarafından evlerine yapılan baskın ve arama sonrası gözaltına alınan gazeteci Deniz çifti ile onlarla birlikte hareket ettiği öğrenilen gazeteci Mehmet Özışık’ın da soruşturma kapsamında olduğu ve adres tespiti yapılmadığı için “firari şüpheli” olarak isminin yer aldığı, adres ve kimlik tespiti ile ilgili çalışmanın tamamlanmasından sonra soruşturma savcısı tarafından verilecek talimatın uygulanacağı öğrenildi

Özışık, Rektör Aldemir'e ilişkin iddiaları bu video ile dile getirmişti:

"İtibar suikasti"

Rektör Aldemir, sosyal medyada gündeme gelen hakkındaki iddialarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Rektör Aldemir, akademik personel ve 2019 yılından sonra yapılan ihalelerle ilgili basın mensuplarına bir tablo dağıtarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattıklarını bildiren Aldemir, kendisine itibar suikasti düzenlendiğinin altını çizdi.

Rektör Aldemir'in söz konusu iddialar hakkındaki açıklaması:

Özışık'ın 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı

Özışık, aynı zamanda Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a yönelik 'cinsel saldırı' iddialarını dile getirmişti. Kendisine cinsel saldırı gerçekleştirildiğini ileri süren kadın, suç duyurusunda bulunmuştu. İddia sahibi kadının avukatının aynı zamanda Didim’deki kanunsuz kuleler olarak bilinen ve belediyenin 15 defa mühürlediği yerin sahibi Ahmet Orak’ın da avukatı olduğu biliniyor.

Didim’de ikiz kuleler olarak bilinen ve belediye tarafından 15 defa mühürlenen binanın sahibi Ahmet Orak’la hiçbir ilişkisinin olmadığını daha önce yine gazeteci olan ve kardeşi Süleyman Özışık ile birlikte dile getiren Mehmet Özışık, Orak’ın sahibi olduğu belirtilen otelin önündeki görüntüleri ortaya çıktı. Otelin önündeki görüntülerde Özışık’ın Orak’la bir şeyler konuştuğu ve sarıldığı görülüyor.

Fatih Tezcan: Çete olmuşsunuz

Sosyal medyada konuyla ilgili bir video yayınlayan Fatih Tezcan da tartışmalara dahil oldu. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a yönelik iddilarla ilgili konuşan Tezcan, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Özışık kardeşlerin şantaj yaptığını, belediye başkanından 'seminer verelim' diyerek para istediğini söyledi. Tezcan, "Bunu alan yazar her gün namus satıyor. AK Parti'yi anlatıyor. 'Belediyeler götürüyor' diyor. Abi kardeş, belediye başkanına şantaj yapıyorsun. Çete olmuşsunuz. Biri internet sitesinde çakıyor ortayı diğeri gidip 'bak yazıyor durduramıyorum' diyor" diye konuştu.

Tezcan'ın videosunu alıntılayarak yanıt veren Süleyman Özışık da "Ha eğer bu videoya sarılıyorsan, bu videonun sahibinin yakında mahkemede verdiği kaypak ifadeye ve ödeyeceği tazminata da şahitlik edeceksin. Bir iftiracı başka bir iftiracının iftirasına sığınmış, durum budur" ifadelerini kullandı.