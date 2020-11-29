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Aydın semalarında görüntülendi; "İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum"

Aydın'da Köşk ilçesi semalarında gece saatlerinde görülen esrarengiz cisim vatandaşları şaşırttı

29 Kasım 2020 13:05

Aydın’ın Köşk ilçesi semalarında gece saatlerinde görülen esrarengiz cisim vatandaşları şaşırttı. Cisim, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Köşk ilçesi Karatepe Mahallesi semalarında dün gece saatlerinde görülen cisim görenleri şaşırttı.

Mavi ışık saçan cismi, mahalle sakinlerinden Mustafa Ayar cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti.

Bu zamana kadar böyle bir şeyle karşılaşmadığını ifade eden Karatepe Mahalle Muhtarı Aydın Kılınç, “Mahallemizin üzerinde 2 gündür mavi renkli, küçülüp büyüyen ve ışık saçan bir cisim dolaşıyor. Bunun ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Yetkililerden bu cismin araştırılmasını talep ediyoruz” dedi.

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