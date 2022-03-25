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Aydın Engin'le doğum günü söyleşisi: Artık sonbahardasın; az kaldı dolu dolu gitsin...

Gazeteci Engin, 80. doğum gününde Şirin Payzın'la konuşmuştu

25 Mart 2022 09:20

Yarım yüzyılı geçen bir sürede haberleri, röportajları, kitapları ve kendisine özgü üslubuyla basın tarihinde iz bırakan Aydın Engin, 80. doğum gününde Şirin Payzın'la mini bir söyleyişinde "Artık sonbahardasın, az kaldı dolu dolu gitsin" demişti. 

82 yaşında kaybettiğimiz Aydın Engin, T24 ofisinde kendisiyle mini söyleşi yapan Şirin Payzın'a şunları söylemişti: 

"Biraz keder, 80 yılın kederi. Artık sonbahardasın. Aşk 80 yaşına bastığında kalbinden kafana doğru yürür ama ben şanslıyım. 80 yaşındayım ama moruk değilim. Az kaldı dolu dolu gitsin."

Yol arkadaşı Oya Baydar'la ilgili de Aydın Engin "Yaslanacağım, ele ele tutuşabileceğim ve bundan hiç çekinmeyeceğim tek kişi" ifadesini kullanmıştı.

Gazeteci Engin T24 için de "Bu bizim çürümüş medyaya meydan okuma" tarifini yapmıştı.  

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