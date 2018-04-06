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Aydın Doğan veda etti: Bana haksızlık edenlerin de üzerinde çok emeğim var; hakkımı helal ediyorum

06 Nisan 2018 16:58

Bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu dün (5 Nisan 2018) 1.1 milyar dolar karşılığında resmen Erdoğan Demirören'e satan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, çalışanlarına veda etti. Veda konuşmasında çalışanlarından helallik isteyen Doğan, şunları söyledi: "Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettim. Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum. Ama bana haksızlık edenler çıktı, ben onlara da hakkımı helal ediyorum. Onlar ister etsinler, ister etmesinler. Allah biliyor, onların üzerinde de çok emeğim var. Çok iftira attılar bana"

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