Ayda’nın babası Uğur Gezgin konuştu: Oturduğumuz binada çimento kullanmamışlar!

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazının altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in babası Uğur Gezgin enkaz altında kalarak hayatını kaybeden eşi Fidan Gezgin’in cenazesinde konuştu. Gezgin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşadıkları binanın 1996 yılında çıkarılan deprem yönetmeliğine uygun olduğuna dair kendilerine bilgi verildiğini söyledi.

Enkaza dönen evlerinde 5 yıldır yaşadıklarını söyleyen Gezgin, ‘’AFAD yetkilileriyle de konuştum, binanın demirlerinde bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sorun betonda, çimento kullanılmamış bu yüzden binanın enkazının kaldırılması uzun sürüyor, kepçe enkazı kaldırırken tuzla buz oluyor.’ ifadelerini kullandı.

Her zaman deprem korkusu olduğunu ifade eden Gezgin, denetlemelerin yapılmadığını dile getirerek ‘’Ben de isterdim daha iyi, daha lüks yerlerde, binaların kayalıkların üzerinde oldukları yerlerde yaşayayım ama herkesin imkanı bu kadar’’ dedi.

‘’Ayda’yı iki dakika görebildim’’