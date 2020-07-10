Ayasofya'nın önünde bekleyen bazı vatandaşlar, Danıştay kararının ardından tekbir getirdi

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın bu kararıyla Ayasofya'da ibadetin önü açıldı. Ayasofya önünde toplananlar kararın ardından tekbir getirdi.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Danıştay, söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Bu kararla birlikte Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu. Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın bugün saat 20:53'te Millete Sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

Gün içinde ziyaretçi girişinin devam ettiği Ayasofya'nın giriş-çıkışlarının olduğu bölgeye öğle saatlerinde bariyerler konmuştu. Yerli ve yabancı medya kuruluşları ile çok sayıda vatandaş, burada beklemeye başlamıştı. Danıştay'ın kararının ardından bazı vatandaşlar burada tekbir getirdi.

Geçen yıl 3 milyon 727 bin 361 kişi ziyaret etmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ayasofya'yı geçen sene 3 milyon 727 bin 361 kişi ziyaret etmişti.