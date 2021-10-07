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Avustralya'da yayınlanan tren yolu belgeselinde iki yolcunun tren altında kaldığı görüntüler paylaşıldı

07 Ekim 2021 12:00

Avustralya'da streaming servisi SBS On Demand'de yayınlanan 'Merkez İstasyon'un içinde: Avustralya'nın En Yoğun Tren Yolu' belgeselinde iki yolcunun neredeyse tren altında kaldığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Tren raylarının kenarında bir kadının aniden bayıldığı, düşerken de bir başka yolcuyu hareket halindeki trene doğru bilinçsiz bir şekilde ittiği görülüyor. Vücutlarının bir bölümü tren ile bekleme alanı arasında kalan iki kişiye diğer yolcuların yardım ettiğin, kısa süre sonra ise olay yerine sağlık ekiplerinin geldiği görülüyor.

Orijinal adı 'Inside Central Station: Australia's Busiest Railway' olan seri, Sidney'deki merkez istasyonunda yaşanan stresli olayları konu alıyor.

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