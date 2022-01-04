Avustralya'da bir adam, 'Aşı pasaportuna hayır' diye bağırarak kendini yaktı

İntihar girişiminin ardından birkaç kişi adamı durdurmaya ve alevleri söndürmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır ancak stabil olduğu belirtildi. eyalet polisi ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını doğrularken, tesis sözcüsü durumunun kritik, ancak stabil olduğunu söyledi.

Victoria eyaletinde, bir dizi sokağa çıkma yasağına ek olarak, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemeyi amaçlayan bir dizi kapsamlı talimat getirildi, bunların arasında işgücünün büyük bir bölümünü etkileyen bir aşı gereksinimi ve aşısız kişilerin barlara, restoranlara ve diğer halka açık mekanlara girişini yasaklayan 'pasaport' sistemi bulunuyor.