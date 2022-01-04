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Avustralya'da bir adam, 'Aşı pasaportuna hayır' diye bağırarak kendini yaktı

Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi sürüyor

04 Ocak 2022 13:20

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir adam, "Aşı pasaportuna hayır" diye bağırarak kendisini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi sürüyor.
 
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir adam, yeni bir aşı zorunluluğu da dahil olmak üzere ülkenin Koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için kendini ateşe verdikten sonra ağır yaralandı.
 
Yerel basında çıkan haberlere göre, görgü tanıkları kimliği belirsiz bir adamın kendisini benzine batırdığını ve ateşe verdiğini belirtirken, bu sırada devam eden pandemi önlemlerine tepki gösterdi.
 
İsminin açıklanmasını istemeyen bir tanık, konuyla ilgili olarak Melbourne'den Herald Sun'a verdiği demeçte, "Cildi yanıyordu, derisi gömleğime yapıştı. Pandemi önlemleri hakkında bağırıyordu" ifadelerini kullandı.
 
Olay sırasında yakındaki bir restoranda yemek yiyen başka bir tanık ise, adamın "Aşı pasaportuna hayır" diye bağırdığını duyduğunu, etrafa 'kitap attığını' gördüğünü ve ardından kendisine ve arabasına benzin döktüğünü söyledi. Tanık, "Bu kasıtlıydı" dedi.
 
İntihar girişiminin ardından birkaç kişi adamı durdurmaya ve alevleri söndürmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır ancak stabil olduğu belirtildi. eyalet polisi ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını doğrularken, tesis sözcüsü durumunun kritik, ancak stabil olduğunu söyledi.
 
Victoria eyaletinde, bir dizi sokağa çıkma yasağına ek olarak, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemeyi amaçlayan bir dizi kapsamlı talimat getirildi, bunların arasında işgücünün büyük bir bölümünü etkileyen bir aşı gereksinimi ve aşısız kişilerin barlara, restoranlara ve diğer halka açık mekanlara girişini yasaklayan 'pasaport' sistemi bulunuyor.
aşıkimlikavustralya

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