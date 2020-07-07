Avukatlardan Ankara Adliyesi'nde yürüyüş: "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam"

Çoklu baro teklifinin Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar Ankara Adliyesi'nde eylem yaptı. Çoklu baroya tepkilerini belirten avukatlar, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baroların bölünmesinin, parçalanmasının bu ülkeye ne kadar zarar vereceğini anlatmaya çalıştıklarını belirterek “Bize bir şey yapmıyorsunuz. Yurttaşın en temel hak ve özgürlüklerini kısıtlıyorsunuz. Bizi kırabilirsiniz ancak bükemezsiniz eğemezsiniz. Hiçbir güç karşısında eğilmedik, bugün de eğilmeyeceğiz" diye konuştu.

Sağkan, "Bu yasayı ısrarla çıkarmaya çalışanlara sesleniyorum; 80 Baro bu yasaya karşı, toplumun bütün kesimleri bu yasaya karşı, bu yasayı isteyen, bu yasanın altını gerekçesiyle doldurabilen kimse yok. Bu yasayı dün çıkarmak isteyenlerin daha sonra haklarında soruşturma başlatıldığında ilk söylediklerinin avukatımı istiyorum olduğunu unutmayınız." diye konuştu.