Avukatlardan Ankara Adliyesi'nde eylem: İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekmek kadınlar öldürülsün demek

Avukatlar, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin kararın yürürlüğe girmesini Ankara Adliyesi’nde protesto etti. Avukatlar, adliye içinde aile mahkemelerinin olduğu katta İstanbul Sözleşmesi’nin amacını okudu.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugün yürürlüğe girdi. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu, kararın yürürlüğe girmesini protesto etti. Kararı alkışlarla protesto eden avukatlar, adliye koridorlarında İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin bildiri dağıttı.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu’nun Ankara Baro Başkanı adayı avukat İlke Işık, kadınların haklarını ve hayatlarını korumak istediğini vurgulayarak, “Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor. Her gün şiddet artarak, dolu dizgin devam ediyor... İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekmek kadınlar öldürülsün demek” dedi.

Avukatlar İstanbul Sözleşmesi’nin amacının yazılı olduğu bildirileri adliyedeki yurttaşlara ve personele dağıttı. Ayrıca, aile mahkemelerinin olduğu katta davalar görülürken koridorda İstanbul Sözleşmesi’nin amaçları okundu. Avukatlar “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganları attı.

Avukatlar bildiri dağıtımının ardından Ankara Adliyesi önünde ellerindeki kağıtlarla "İstanbul Sözleşmesi Bizim" cümlesini oluşturdu.

Kaynak: ANKA