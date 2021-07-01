T24 LogoT24 Logo
Haberler

Avukatlardan Ankara Adliyesi'nde eylem: İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekmek kadınlar öldürülsün demek

Avukatlar, adliye içinde aile mahkemelerinin olduğu katta İstanbul Sözleşmesi’nin amacını okudu

01 Temmuz 2021 13:56

Avukatlar, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin kararın yürürlüğe girmesini Ankara Adliyesi’nde protesto etti. Avukatlar, adliye içinde aile mahkemelerinin olduğu katta İstanbul Sözleşmesi’nin amacını okudu.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugün yürürlüğe girdi. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu, kararın yürürlüğe girmesini protesto etti. Kararı alkışlarla protesto eden avukatlar, adliye koridorlarında İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin bildiri dağıttı.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu’nun Ankara Baro Başkanı adayı avukat İlke Işık, kadınların haklarını ve hayatlarını korumak istediğini vurgulayarak, “Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor. Her gün şiddet artarak, dolu dizgin devam ediyor... İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekmek kadınlar öldürülsün demek” dedi.

Avukatlar İstanbul Sözleşmesi’nin amacının yazılı olduğu bildirileri adliyedeki yurttaşlara ve personele dağıttı. Ayrıca, aile mahkemelerinin olduğu katta davalar görülürken koridorda İstanbul Sözleşmesi’nin amaçları okundu. Avukatlar “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganları attı.

Avukatlar bildiri dağıtımının ardından Ankara Adliyesi önünde ellerindeki kağıtlarla "İstanbul Sözleşmesi Bizim" cümlesini oluşturdu. 

Kaynak: ANKA

avukatlaristanbul sözleşmesi

Diğer Videolar

Çalmaya geldiği otomobil çalışmayınca tamir edip çaldı

CHP'li Tanal, Erdoğan’a çadırdan mesaj verdi: Sarayım, yatım yok; vicdanım rahat olarak çok keyifli bir tatil yapıyorum

Şort ve atletle hırsızları kovaladı, dönüşte hırsızlar tarafından eve bırakıldığını fark etti

Ali Koç: En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız

Afgan kadın hakları aktivisti Aida Sanjush: Terörist Taliban nasıl değişebilir ki; ülkemizi çaldı, kendi adını verdi!

Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24