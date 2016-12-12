Avukat Selami Öztürk: Türkiye’de Aleviler öldürülse de sineye çekiyor; bu bizim için bir şans!

CNN Türk ekranında Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programına konuk olan eski Kadıköy Belediye Başkanı ve Avukat Selami Öztürk, “Suriye’deki Irak’taki mezheplerle bizdeki mezhep ayrılığı çok farklı. Bizim Alevi kitlemiz, kendisine baskı yapılsa da yakılsa da öldürülse de buna karşılık vermeyen, tam tersine sineye çeken ama bunu farklı şekillerde anlatan bir yapıya sahip. Bu bizim için büyük bir şans” dedi. Öztürk, daha sonra gelen tepkiler üzerine “Yanlış anlaşıldı, tam tersine değerli bir mesele. Türkiye’de barışın sigortasıdır” açıklamasında bulundu.