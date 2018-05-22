Avukat Mehmet Sarı: Türkiye'deki reel dolar kuru 4.58 değil

Avukat Mehmet Sarı, CNN Türk kanalında yayınlanan programda “Türkiye'deki reel dolar kuru 4.58 değil" dedi. Sarı, ayrıca "Gerçeklikle ilgisi olmayan kurlarla toplum yüzleşmek durumunda kalıyor" ifadesini kullandı. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ilginç bir dolar yorumu yapıldı. İstanbul Barosu Başkanlığı için de yarışmış olan avukat Mehmet Sarı, gün geçtikçe değer kazanan dolar hakkında şunları söyledi: "Türkiye'deki reel dolar kuru 4.58 değil. Şöyle bir durum var. İngiltere'den bazı fonların 4.25, 4.30 üzerinden tayin edildiğini biliyoruz. Uzmanı yok burada ama konuşulan meselenin özeti burada düğümleniyor. Ekonomik veriler bunlar değil. Gerçeklikle ilgisi olmayan kurlarla toplum yüzleşmek durumunda kalıyor.” Sunucu Ahmet Hakan da Sarı'nın sözlerini yarıda keserek “Bizi dinleyen insanlar sonuçta ‘Bu kuru kabul etmiyoruz, gerçekçi değil' gibi ne dersen de. Sonuçta gidiyorsun döviz bürosuna gerçeği görüyorsun” dedi.