Avukat, kendisini azleden eski müvekkilini sokak ortasında yumrukladı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde avukat olduğu öğrenilen bir kişinin kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini yumruklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Nazilli merkez Altıntaş Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, bir yerde oturup yakınları ile birlikte çay içen ve avukat olduğu öğrenilen Semih T. ile önünden gelip geçen Ufuk İ. arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor. Daha sonra yanında birkaç kişi ile tekrar bölgeden geçmekte olan şahsın üzerine yürüyen Semih T. eski müvekkilini yumrukluyor.

Olayın, mağdur Ufuk İ.’nin devam eden bir davasından avukatı olan Semih T.’yi azlettiği gerekçesiyle yaşandığı ileri sürüldü.

Eski müvekkilinin yanına birkaç kişi ile gelince kendini korumak için istenmeyen böyle bir olaya giriştiğini belirten avukat Semih T. ise yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Olaydan sonra darp edilen şahsın eski avukatından şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Semih T., 'bahse konu kişiler tarafından daha önce tehdit ve hakaret içerikli sözlerin ardından yanına 4 kişi ile gelinmesinin ardından kendisini korumak zorunda kaldığını, kışkırtıldığı için böylesi istenmeyen bir davranışa başvurduğunu' ifade etti.

Kaynak: İHA