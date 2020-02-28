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Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacı NTV'de anlattı: 'Jandarma sınır kapısı kapalı, denizden geçebilirsiniz' dedi

28 Şubat 2020 18:23

Suriye'nin İdlib bölgesindeki saldırıda 33 askerin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceği açıklanınca geçişler başladı.

Edirne sınır kapısına otobüslerle hiçbir ücret ödemeden getirildiklerini ifade eden bir  sığınmacı; "Sınır kapıları açılmış diye haber geldi, buraya geldiğimizde jandarma 'sınır kapısı kapalı, sadece denizden geçebilirsiniz" dediğini aktardı.

NTV yayınına katılan kadın denizden kendi imkanlarıyla geçişin zor olacağını aktardı. 

Video daha sonra NTV'nin Twitter hesabından kaldırıldı.

 

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