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Spor

Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev: İnşallah atletizme ilgi futbol kadar olur

16 Ağustos 2018 14:20

Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, derecesi için çok mutlu olduğunu belirtirken, atletizme olan ilginin futbol gibi olmasını diledi. Bursa?daki Atıcılar Atletizm Pisti?nde devam eden Turkcell Atletizm Süper Ligi final kademesinde mücadele eden Ramil Guliyev, ilk günde piste çıktı. Erkekler 200 metrede Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Ramil Guliyev, ilk günde 100 metrede yarıştı. 9.98 ile çizgiyi geçen Fenerbahçe Spor Kulübü?nden Guliyev, ikinci sırada yarışı tamamlarken, ENKA Spor Kulübü?nden Jak Ali Harvey, 9.91?lik derecesiyle yarışta ipi göğüsledi. Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Guliyev, Avrupa Şampiyonluğu?na dair, ?Avrupa Şampiyonası?ndaki derecem için çok mutluyum. Avrupa Şampiyonu olmak çok büyük bir duygu. Bunu başarabildik ve gurur duyuyoruz. Elimize böyle bir şans geldiği ve bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz? dedi. Bundan sonraki hedefleriyle ilgili de konuşan Guliyev, Şimdi sırada Diamond League yarışları var. Bir de Dünya Kupası var ki en önemli yarışlardan bir tanesi. Onun dışında bireysel olarak programda birkaç yarış var, bu yarışlara katılacağız ve sezonu kapayacağız? diye konuştu. Başarılarının ardından atletizme olan ilgiyi de yorumlayan Guliyev, ?Başarıların olması iyi bir şey çünkü atletizme olan ilgi daha da yükseliyor. Atletizm de inşallah futbol gibi olur? ifadelerini kullandı. Ramil Guliyev?in bugün Erkekler 200 metrede yarışması bekleniyor.

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