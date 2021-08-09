Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık saldırıya uğradı: Utanın, gerçekten üzülüyorum artık

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Avrupa Boks Şampiyonu Ünsal Arık, Twitter hesabından saldırıya uğradığına ilişkin bir video paylaştı.

Arık, paylaştığı videoda, kendisine saldıranları “Bir dahaki sefere sadece çenenizi kırmayacağım” diye uyararak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaptıklarınız bu gelici-geçici insanlar için değer mi bilmiyorum ama anlaşılan rahat yok sizden. Artık bir dahaki sefer sadece çenenizi değil bütün kemiklerinizi kıracağım. Allah ne hak ediyorsanız onu versin, utanın lan utanın. Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar? Gerçekten üzülüyorum artık.”

Ünsal Arık geçtiğimiz yılın ağustos ayında da ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra, arabasının camına bırakılmış zarf içindeki tek ‘kurşunla’ tehdit edilen Almanya'da yaşayan boksör Ünsal Arık daha sonra da telefonla ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

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