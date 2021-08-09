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Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık saldırıya uğradı: Utanın, gerçekten üzülüyorum artık

"Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar?”

09 Ağustos 2021 13:47

Almanya’da yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu bulunan boksör Ünsal Arık, bir kez daha saldırıya uğradığını anlatan bir video paylaştı. Saldırganlara “Bir dahaki sefere sadece çenenizi kırmayacağım” uyarısında bulunan Arık, “Utanın, gerçekten üzülüyorum artık. Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar?” sözleriyle yaşadıklarına sitem etti.

ünsal arıksaldırıboksör

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