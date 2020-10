Avrupa’nın ilk dalga Korona bilançosu: Ölüm oranlarının seyri ne, en çok evde kalan ülkeler hangileri?

Köln

Der Spiegel dergisi, Johns Hopkins ve Oxford Üniversitesi, Dünya Bankası, Apple ve Google gibi kurumların istatistiklerinden yararlanarak Avrupa ülkelerinin Korona salgınının ilk dalgası ile nasıl mücadele ettiğinin bir bilançosunu çıkardı. Avrupa ülkeleri farklı test stratejileri uyguladığı için enfeksiyon rakamları değil, ölüm oranlarını baz alındığı bu bilançoya göre, Avrupa’da bugüne kadar toplan 200 binden fazla kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Ölüm oranlarını ülkelerin nüfuslarına göre değerlendirirsek en fazla can kaybının Belçika’da olduğunu söyleyebiliriz. Belçika’da her 100 bin kişiden 87’si hayatını kaybetmiş. Bu rakam Almanya’da 11, Yunanistan’da 2 kişi. Ancak uzmanlar, istatistikler tutulurken fazla hata yapıldığından yola çıkarak ortalama ölüm oranı ile aşırı ölüm oranlarını da karşılaştırarak yeni bir sıralama daha yapmışlar. Bu sıralamaya göre, en fazla can kaybı İngiltere, İspanya ve İtalya’da meydana gelmiş. Norveç, Danimarka ve Almanya ise en az ölüm oranına sahip Avrupa ülkeleri.

Bilindiği gibi virüs önce İtalya’ya geldi, İtalya’yı Almanya ve Fransa takip etti. İskandinav ülkeleri, Doğu Avrupa ve Balkanlar Korona salgını ile nispeten daha geç tanıştılar. İlk ölümden, ölümlerin zirve yaptığı ana kadar ortalama 50 gün geçti. İstatistikler en hızlı İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın zirveye ulaştığını gösteriyor. Ölü sayısı en yavaş ilerleyen ülkelerin başında ise Polonya, İsveç ve Finlandiya geliyor. Pek çok ülke ölüm oranları artınca, sokağa çıkma yasağından işyerlerinin kapatılmasına kadar çok sert önlemler almaya başladılar. İlk sert önlemleri alan Avrupa ülkesi İtalya oldu. Önlemlerin en sert olduğu ülkeler ise Hırvatistan ve İrlanda. En geç önlem alan ülke İsveç, önlemlerin en esnek olduğu ülke de Estonya olarak görülüyor. Bu önlemlerden sonra Covid 19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının ne kadar sürede yarıya indirildiğinin de istatistiği tutulmuş. İtalya bunun için 20 güne ihtiyaç duyarken, İngiltere 30, İsveç ise 50 günde ölü sayısını yarıya indirebilmiş. Önce Estonya, Çekya, Finlandiya ve Yunanistan daha sonra da Almanya ve Fransa ölümleri hızla azaltmayı başarmış.

Korona salgını insanları evlerine kapattı. Google üzerinden vatandaşların ne kadar süre evde kaldığı da ölçülmüş. En çok evde kalanlar Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Belçikalılar. Finlandiya, Almanya, Danimarka, Hollanda ve Norveç’te ise neredeyse hayat fazla değişmemiş. Şu anda hâlâ evde kalmayı tercih edenler ise Portekiz, İngiltere ve Hollandalılar.

Sevindirici olan haber; Avrupa’da ölüm oranlarının artık artmıyor olması. Her gün yaklaşık 100 kişi hayatını kaybediyor. En büyük kayıp İngiltere, Polonya ve İspanya’da yaşanırken, en az can kaybına İsveç, İtalya ve Belçika’da rastlanıyor.