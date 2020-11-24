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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı: Üç kırılma noktasında AKP kemik tabanının altına inecek kadar fire verdi...

"Seçmen bu hükümetin kurtaramayacağından emin oldu ancak hâlâ kimin kurtaracağını bilmiyor"

24 Kasım 2020 18:26

T24 Haber Merkezi

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Halk TV'de gazeteci Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programında "AKP'nin oy oranında üç kırılma noktası var" dedi ve sözlerine şöyle açıklık getirdi; "Bir tanesi Berat Albayrak'ın bu kredi genişlemesiyle yani 'Bir nesil fakir yaşasın ama üretim üssü olalım' diyen hayali, ikinci kırılma noktası, Ahmet Hakan'ın CNN'de Berat Albayrak ile yaptığı mülakatta Albayrak'ın 'Doları biz serbest bıraktık, rekabetçi kur istiyoruz açıklaması, üçüncü kırılma noktası da Albayrak'ın 'Ben dolar ile falan ilgilenmiyorum' açıklaması."

"Seçmen bu hükümetin kurtaramayacağından emin oldu ancak hâlâ kimin kurtaracağını bilmiyor"

"Bu üç kırılma noktasında AKP kemik tabanının altına inecek kadar fire verdi" diyen Özkiraz, "Seçmen bizim kadar ekonomiyi, siyaseti bilmek zorunda değil. Seçmenin kodları çok basit. Bakıyor 'Cebimde param var mı? Var, o zaman hükümet iyidir. Cebimde param yok mu?' o zaman kimin kurtaracağına bakıyor. Seçmen bu hükümetin kurtaramayacağından emin oldu ancak hâlâ kimin kurtaracağını bilmiyor" ifadelerini kullandı. 

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