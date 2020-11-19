Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz'dan 'Alaattin Çakıcı' yorumu ve 'Erken seçim' tahmini

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz youtube kanalından yayınladığı video ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'dava arkadaşım' diyerek savunduğu organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı tehdide tepki gösterdi. Özkiraz erken seçime ilişkin ise "En erken seçimi önümüzdeki sonbaharda çok küçük bir ihtimal... Muhalefetle uzlaşılarak bir anayasa yapılırsa, parlamenter sisteme geçilirse o zaman bekliyorum" dedi.

Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Şirketi'nin youtube hesabından yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'na tehdidi ve olası erken seçim beklentisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim olacak mı?

Erken seçim tahminini söyleyen Özkiraz "AKP ve MHP'nin oy toplamı Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy oranı AKP'yi Erdoğan'ı seçime gidebilecek kadar cesaretlendirecek noktalarda değil hatta buna çok uzak. O yüzden seçim yapmasını beklemiyorum. En erken seçimi önümüzdeki sonbaharda çok küçük bir ihtimal... Muhalefetle uzlaşılarak bir anayasa yapılırsa, parlamenter sisteme geçilirse o zaman bekliyorum." dedi.

"Türkiye böyle bir yer oldu"

Kılıçdaroğlu'nun Çakıcı tarafından tehdit edilmesine ilişkin de Özkiraz "Hapis yatmış bir suç örgütü lideri, son af yasasıyla özel ricalar üzerine çıkarılmış bir suç örgütü lideri, ana muhalefet partisinin genel başkanına küfür ediyor, hakaret ediyor, tehdit ediyor... Üzerinden şu kadar vakit geçti halen en ufak bir açıklama yok. Kamuyu temsil eden bir kişi bile bu tehditleri kınamadı. İktidar tarafından siyaset kurumunu temsil eden bir kişi bile bu tehditleri kınamadı. Meclis Başkanı bunu kınamadı mesela. Kemal Kılıçdaroğlu her şeyden önce bir milletvekili TBMM Başkanı bunu kınamadı. Çünkü onlar da henüz ne tarafta pozisyon alacaklarına karar veremediler. Bir bakacaklar düşünecekler Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bu konu ile ilgili onları öğrenecekler sonra tepki verecekler ya da vermeyecekler. Ya da ona göre tepki verecekler... Türkiye böyle bir yer oldu" ifadelerini kullandı.