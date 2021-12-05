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AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu olay güvenlik kameralarına da yansıdı

05 Aralık 2021 17:17

Bolu'da bir AVM'de iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan 14 Burda AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde bulunan alkollü bir mekanda müşteriler ile işyeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından AVM’den ayrılan müşteriler daha kalabalık şekilde geri geldi. Polis ekiplerinin de bulunduğu alanda işyeri sahibi ile bir süre konuşan grup, daha sonra tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı. Alışveriş merkezinde bulunan sandalye ve masalarla birbirlerini darp eden grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı. Savaş alanına dönen alışveriş merkezindeki kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde alışveriş merkezine kalabalık şekilde gelen grubun masada oturan işyeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

avmkavga

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