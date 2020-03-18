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AVM çalışanları Koronavirüs'e rağmen alışverişe gelen müşterileri kovdu

18 Mart 2020 11:01

Arjanjantin'de Koronavirüs'e rağmen kapatılmayan AVM'nin çalışanları, alışverişe gelen müşterileri slogan atarak kovdu. 

Arjantin hükümetinin evde kalın çağrısına rağmen birçok tüketicinin alışveriş merkezlerine akın etmesi tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda başkent Buenos Aires’teki AVM çalışanları müşterilere karşı slogan attı. AVM çalışanları, “Evinize gidin! Evinize gidin!” sloganı atarken, bazı müşterilerin ellerindeki poşetlerle hızla uzaklaştığı görülüyor. Alto Palermo isimli merkezde yaşanan olayla ilgili yetkililer bir açıklama yapmadı.

Arjantin'de 3 Mart 2020’de İtalya’dan gelen bir yolcuda Koronavirüs testip edildi. Ülkedeki vaka sayısı 100'e yaklaşırken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 2 olarak açıklandı.

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